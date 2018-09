Todo por el arte para octubre próximo en Ciego de Ávila

La Asociación Hermanos Saíz de la provincia de Ciego de Ávila organizará a partir del 2 de octubre próximo la Jornada Todo por el Arte, en la que se programarán actividades de varias manifestaciones artísticas para todos los públicos.

Eduardo Pino, comunicador de la organización en el territorio, informó que la trova, la música de concierto, el teatro, el audiovisual y la danza resultan algunas de las propuestas para la presente edición del evento.

Agregó que la cita contará con la participación de miembros de la joven vanguardia artística del país, que obsequiarán a los avileños lo mejor de sus creaciones y los actualizarán sobre sus más recientes proyectos.

Pino resaltó que como parte de la jornada, los integrantes de la Brigada Cultural efectuarán acciones comunitarias en parques y plazas, escuelas primarias, hogares de ancianos, centros universitarios y penitenciarías.

