Arriban a Holguín participantes en Fiesta Iberoamericana

Unos 200 artistas, promotores, periodistas especializados e investigadores sociales de Cuba y otra veintena de naciones arriban a Holguín, para sumarse a la XXIII Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

Con su gala inaugural este martes, en el coliseo Raúl Camayd del Teatro Suñol, la Fiesta se dedica esta vez al impacto de las llamadas industrias creativas en el desarrollo local, tema que ocupa la agenda del Congreso Iberoamericano de Pensamiento, núcleo teórico del festival.

Entre otras previsiones, se anuncia la conformación de Brigadas Internacionales de Solidaridad, que compartirán con pobladores de Gibara, Banes y Antilla, territorios más afectados por el huracán Irma en el nororiente cubano.

La Fiesta Iberoamericana, que inicia mañana en Holguín, conmemora el encuentro de las culturas europeas y americanas en Bariay hace 525 años.

