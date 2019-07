Arriba a 15 años el Museo de Cera

Granma, Cuba. – Este viernes, sábado y domingo, tiene lugar en Bayamo una jornada cultural por los 15 años del Museo de Cera de esa ciudad, único existente en Cuba, y que suma otra escultura en ocasión del Día de la Rebeldía Nacional.

Ese día se devela la figura en Cera policromada de la poetisa matancera Carilda Oliver, obra que al igual que todas las de esa institución la realiza la familia Barrios de la serrana localidad de Guisa, integrada por Rafael y sus dos hijos.

La figura de Polo Montañez, fue la primera que se develó, y al paso del tiempo se sumaron las de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Carlos Puebla, Sindo Garay, Compay Segundo, Bola de Nieve, Juan Formel y Teófilo Stevenson.

Ese centro atesora además las esculturas de Gabriel García Márquez, Ernest Hemingway, El Guayabero, Rita Montaner, Celina González y de personajes populares de Bayamo como Rita La Caimana y Paco Pila.



