Arrancó en Santiago de Cuba el Festival de la Trova

Santiago de Cuba. – En el céntrico Parque Céspedes de la ciudad de Santiago de Cuba quedó inaugurado el Festival de la Trova Pepe Sánchez, con un espectáculo musical integrado por artistas de diferentes generaciones.

Asisten a este evento Pancho Amat y su Cabildo del Son, Jóvenes Clásicos del Son, Augusto Blanca, Tony Àvila, William Vivanco, Pepe Ordaz, Annie Garcés, Son del Yayabo y todas las agrupaciones santiagueras de la trova tradicional, entre otras elencos.

El programa que se extenderá hasta el 19 de marzo, Día del Trovador, incluye un evento teórico, espectáculos de música tradicional en municipios, calles y plazas de Santiago de Cuba, así como el homenaje en la Casa de la Trova.

El Festival Pepe Sánchez también rememorará el centenario de la creación del bolero Tristeza y las canciones Longina, Ausencia, Ella y Yo, Mujer Bayamesa y Mujer Perjura.

