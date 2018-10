Argentinos expectantes por concierto gratuito de Silvio Rodríguez

La noticia causó regocijo en internet y corre como pólvora en las redes argentinas: el cubano Silvio Rodríguez dará un concierto gratuito en la localidad bonaerense de Avellaneda como parte de su gira este mes por Argentina.

Con una legión de admiradores en esa nación austral, además de las presentaciones en Córdoba, Rosario y dos espectáculos en el capitalino Luna Park, con entradas agotadas desde hace meses, el trovador regalará a los argentinos un recital el 28 de octubre.

La página del autor de Ojalá también confirmó la presentación y el recital, con entrada libre y gratuita, con sede en el playón polideportivo del Parque de los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico.

Cientos de argentinos comparten en las redes sociales el anuncio del espectáculo que esperan con ansias, tras otro gratuito que ofreció en su más reciente visita al país.

