Apertura hoy en Holguín de las Romerías de Mayo

Holguín, Cuba. – Todos los participantes cubanos y de otros países de América, Europa, Asia y África, desfilan hoy en el pasacalle inaugural de las Romerías de Mayo, en Holguín, cuando el Hacha originaria sea elevada a la Loma de la Cruz, junto a una gran bandera cubana.

Previo al ascenso al Cerro Bayado, el presidente y fundador del Festival de Juventudes Artísticas, Alexis Triana Hernández, pronuncia las palabras de saludo a los amigos del mundo, desde el balcón de Fidel en el histórico museo de La Periquera.

La víspera, anfitriones y huéspedes se sumaron a la cabalgata de homenaje a los próceres latinoamericanos hasta el Bosque de los Héroes, donde Liuba María Hevia ofreció su concierto de pre-Romerías.

Música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y audiovisuales, comparten escenario en las Romerías con espacios de reflexión como el congreso Memoria Nuestra y la Fiesta de los Abrazos.

