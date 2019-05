Anuncian temporada del Ballet Nacional de Cuba

La Habana, Cuba. – Mientras una parte del Ballet Nacional de Cuba prosigue su gira por España, otro elenco asumirá importantes reposiciones y un estreno en sus presentaciones del 7 al 9 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, en La Habana.

El repertorio para esas funciones lo conforman las obras: Estudio para cuatro, coreografía de Iván Tenorio con música de Astor Piazzola y Muñecos, un dúo creado por Alberto Méndez con partitura de Rembert Egües.

También subirán a escena: el grand pas de Festival de las flores en Genzano, una coreografía de Alicia Alonso sobre la original del danés August Bournonville; el solo La muerte del cisne negro, de Mijaíl Fokine y Didenoi, de la española Maruxa Salas.

De Alberto Méndez se estrenará La fille du Danube, una escena inspirada en un «ballet-pantomima» de Filippo Taglioni con música de Adolphe Adam que se estrenó en el Teatro de la Ópera de París en 1836.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.