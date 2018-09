Anuncian muestra de cine griego en Cuba

La Cinemateca de Cuba exhibirá del 19 al 23 de septiembre una muestra de cine griego para difundir algunas de las mejores obras de esa filmografía, anunciaron sus organizadores.

La embajadora de Grecia en Cuba, Stella Bezirtzoglou, principal impulsora del proyecto, aseguró que en su país el cine de Cuba cuenta con auténticos apasionados y se aprecian audiovisuales cubanos cada año en diversas ciudades.

Sin embargo, hace años no presentamos cintas griegas en Cuba, comentó la embajadora que a fin de cambiar esa realidad reunió la presente muestra integrada por 7 largometrajes de ficción, un documental y un corto.

El ciclo quedará inaugurado mañana con la proyección en el cine 23 y 12 de la película El Greco, del director Yannis Smaragdis, una aproximación biográfica a la vida del pintor que al final del Renacimiento impactó por un estilo muy personal.

