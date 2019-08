Antonio Guerrero y su libro Yo me muero como viví

Pinar del Río, Cuba. – Inspirado en la canción El Necio, de Silvio Rodríguez, el Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero Rodríguez, presentó en Pinar del Río su libro de poemas Yo me muero como viví, cuyas piezas concibió desde su injusta prisión en los Estados Unidos.

El antiterrorista escogió de nuevo al Centro de Gestión Especializada para el Desarrollo Local en Vueltabajo, donde se muestra al público la exposición de piezas al pastel suyas en las que plasma seres vivos y ejemplares de la flora y la fauna.

Yo me muero como viví, declaró el autor en Pinar del Río, contiene poemas que aparecen en el disco Indefinidas Confidencias, interpretados por Ibrahín Friol y los trovadores Augusto Blanca, Vicente Feliú y Pepe Ordaz.

Antonio Guerrero Rodríguez, al término, agradeció su presencia al público con quien departió animadamente, y ratificó su convicción revolucionaria e inclaudicable.

