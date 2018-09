Annie Garcés canta a los camagüeyanos

Como parte de las acciones previas al III Congreso de la Asociación Hermanos Saíz, que se celebrará el próximo octubre, se presentó en Camagüey la novel cantante Annie Garcés, miembro de esa organización.

La céntrica Plaza del Gallo, acogió el concierto de la artista, quien hiciera gala de la solidez vocal e ingenio interpretativo que la caracterizan, a la vez que intercambiaba con el público que cantaba los coros y estribillos de las canciones más conocidas.

Al referirse la cantante a Camagüey, manifiestó que es una provincia a la cual se encuentra muy unida, en parte por su familia paterna, y también por ser una región donde hay mucho talento joven, fiel exponente de la cultura cubana.

En reconocimiento a su trayectoria artística, Annie Garcés recibió un presente de parte de la presidencia de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia, al cierre de su actuación en la urbe camagüeyana.

