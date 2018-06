Amplia programación audiovisual en el Festival de Cine de Gibara

La producción audiovisual, eje central del Festival Internacional de Cine de Gibara, ofrece en su XIV edición una rica programación para los amantes del séptimo arte, la cual contará con más de 40 obras en concurso.

Dedicado a la niñez y la adolescencia, el evento sesionará en la villa blanca de los cangrejos, del 1ro al 7 de julio con un jurado de lujo que reúne a realizadores, críticos y músicos de Cuba, España, Argentina y México.

Largometrajes, cortos de ficción, documentales y animaciones se proyectarán cada día en las salas gibareña cuya variedad y calidad se espera atraiga cada vez a mayor número de cinéfilos.

Entre las obras en concurso sobresale el filme Sergio y Serguéi, del realizador Ernesto Daranas, el cual estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2017 es una coproducción de España-Cuba-Estados Unidos.

