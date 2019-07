Alicia Alonso, una vida contada en fotos

La editorial Ocean Press-Ocean Sur acaba de publicar el libro Alicia Alonso. Una mirada a su vida a través del lente, y su presidente David Deutschmann entregó hoy el primer ejemplar a esa leyenda de la danza universal, y agradeció la oportunidad de rendirle así homenaje.

Yailín Alfaro, diseñadora gráfica y fotógrafa, compiló imágenes que resumen la trayectoria vital de la prima ballerina assoluta y directora del Ballet Nacional de Cuba, con la colaboración del Museo Nacional de la Danza.

La portada presenta a Alicia Alonso con su virtuosa pose como Odette en el ballet El Lago de los Cisnes, y el relato-con textos de José Ramón Neyra-incluye fotos de su infancia, sus primeros pasos en la danza y su consagración artística.

Además de imágenes muy conocidas aparecen otras menos difundidas, como las que muestran a la bailarina maquillándose antes de salir a escena y otras de su vida íntima.

