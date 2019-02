Agasajo musical para el maestro Leo Brouwer

Una de las figuras más prominentes de la música contemporánea en el mundo, el compositor, guitarrista y director de orquesta Leo Brouwer cumplirá mañana 80 años, y hasta el domingo varias acciones culturales festejarán el acontecimiento.

El proyecto Voces Itinerantes organiza una jornada que celebra además el medio milenio de La Habana y el aniversario 60 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC, y comienza HOY con el concierto Canciones De Mi Isla, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

En el Teatro Martí se ofrecerá mañana a las siete de la noche un recital dedicado al maestro Leo Brouwer, con Alonso Drummond Dúo, el guitarrista mexicano Fernando Mariña y el cuarteto Amadeo Roldán.

El Concierto de Toronto, Elogio de la danza, Rito de los Orishas, Decamerón Negro y el Cuarteto número Tres serán interpretados en este homenaje al gran músico cubano.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.