Agasajan a escritores en Feria del Libro en Granma

Granma, Cuba.- Los escritores Andrés Eduardo Conde Vázquez y Alexander Aguilar López fueron agasajados en Granma, como parte de la Feria del Libro, que se realiza en esa provincia desde el jueves último.

En el patio del museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, ambos poetas recibieron aplausos, y el cariño de amigos, escritores y otros amantes de las letras.

Dentro del espacio El autor y su obra, dedicado al agasajo de literatos sobresalientes en Granma, Aguilar López recordó su comienzo en el mundo de la literatura y la influencia de autores, como el argentino Jorge Luis Borges, y los cubanos José Luis Serrano, Ronel González y Alexander Besú.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, este creador, oriundo del municipio montañoso de Guisa, tiene publicado los libros Bajo el Pretexto de los días; Nosotros los cobardes, por ediciones San Lope; Érase una vez la duda, y El recurso del miedo.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.