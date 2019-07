Adalberto Álvarez y su Son; concierto de celebración

La Habana, Cuba. – El 17 de agosto, en el teatro Carlos Marx, en La Habana, la orquesta Adalberto Álvarez y su Son protagonizará el concierto Son para un sonero, para celebrar sus 35 años y los 45 de vida artística de su fundador.

El propio pianista y compositor anticipó que también participarán, entre otros, el Septeto Santiaguero, Haila María Mompiè, Pancho Amat, Frank Fernández, José Luis Cortés, Alexander Abreu, Alain Pérez, Emilio Frías «El Niño» y Tania Pantoja.

Según anunció en las redes sociales, se hará un recorrido por algunos temas de su autoría, interpretados por la orquesta y por tan relevantes exponentes de la música popular cubana.

Después de su exitosa etapa en la orquesta Son Catorce, el «Caballero del Son» fundó la agrupación Adalberto Alvarez y su Son

con la que se ha reafirmado como uno de los grandes del género de todos los tiempos en Cuba.

