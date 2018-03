Actuará Eliades Ochoa en el Royal Albert Hall de Londres

Santiago de Cuba. – El músico Eliades Ochoa y su grupo Patria se presentarán en concierto en el teatro Royal Albert Hall de Londres el próximo 25 de abril, donde además se proyectará la película Buena Vista Social Club, Adios.

En conferencia de prensa el afamado artista reiteró que aunque este de moda lo que esté, nunca renunciará a la música tradicional cubana, a su Santiago de Cuba y a la Casa de la Trova de la ciudad oriental.

Señaló que en ese riguroso escenario londinense llevará números nuevos y temas tradicionales como: el Patio de Tula, Chan Chan, Pintate los labios Maria y Estoy como nunca, entre otros.

Eliades Ochoa y el grupo Patria se presentaron en el Parque Céspedes y el Salón de los Grandes de la Casa de la Trova en santiago de Cuba y actuarán este sábado en Palma Soriano y el domingo en su natal Songo-La Maya.

