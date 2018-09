Actuaciones en Cuba de artista mexicana

Celebrando la Independencia de México y anunciando la grabación de su tema Casi creo a dueto con Eugenia León, la cantautora Rosalía León se presentará el próximo 13 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, con destacados invitados.

Tras el rotundo éxito que ha cosechado con su más reciente producción discográfica titulada Más Alto, ofrecerá un concierto con su concepto acústico-eléctrico de guitarras y voz, y tendrá como invitados a los cantantes Haydée Milanés y Athanai.

Rosalía tuvo la dicha de presentarse por primera vez en Cuba en diciembre del año pasado, en el concierto de celebración de los 15 años de carrera de Milanés, con quien la une no solo una gran afinidad musical, sino una amistad personal.

Asimismo, filmó en sitios emblemáticos de La Habana un videoclip de su tema Espectro al lado de Kelvis Ochoa, bajo la dirección del cineasta Alejandro Gutiérrez.

