Acto por el cumpleaños del museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes

El programa conmemorativo del aniversario 50 del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, concluye esta noche con un acto político cultural frente a esa institución cultural de Bayamo.

Recibirán reconocimientos trabajadores y colaboradores de ese centro, una de las instalaciones que circundan la Plaza de la Revolución de Bayamo, que cuenta con una estatua del Padre de la Patria y un busto de Pedro Figueredo, Perucho, autor del Canto Patrio.

El Museo Casa Natal del iniciador de nuestras luchas abiertas, se inauguró el 30 de Septiembre de 1968, y entre los asistentes estuvo Alba de Céspedes, nieta del Padre de la Patria, que donó varios objetos de su abuelo.

A la histórica quema de Bayamo, sobrevivió la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, inmueble de II niveles y arquitectura colonial cubana, con influencias modernas.

