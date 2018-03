Activo y variado programa cultural para el mes de Abril

La Habana, Cuba. – La Casa del Alba Cultural, en La Habana, ofrece un variado programa de actividades culturales durante abril, comenzando el miércoles 4 con un concierto del grupo Vocal Sampling, por el aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí.

El martes 10 se inaugurará la exposición de fotografía sobre el mártir Oscar Lucero Moya, organizador de la lucha clandestina en Cuba, por el aniversario de su muerte.

También se realizará la premiación e inauguración de la exposición colectiva del Concurso Nacional de carteles sobre promoción y protección de Todos los Derechos Humanos, el martes 17, en el marco del aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, el jueves 19 se presentará el libro La aviación revolucionaria entre Girón y la Crisis, del coronel Gil Eddy Hernández Capote, en homenaje a la Semana de la Victoria.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.