Actividades del Fondo Cubano de Bienes Culturales

Como parte del programa para celebrar el aniversario 40 del Fondo Cubano de Bienes Culturales, y de conjunto con el Centro Nacional de las Artes Plásticas Collage Habana, se realizarán hasta mañana, inauguraciones de exposiciones, presentaciones de libros y talleres.

Comenzó en el Instituto Superior de Diseño el primer Taller Internacional sobre el Doblado de la Madera con la participación de varias instituciones y entidades cubanas y suecas.

En la Galería Collage Habana, en colaboración con la Filial de Villa Clara, se exhibe la muestra colectiva Tierra adentro. Artistas plásticos de Villa Clara, que reúne a ocho creadores de la región.

Juan Ramón Valdés Gómez (Yiki), Yudit Valdés Gómez, Enrique Toledo González, así como Amílkar Chacón Iznaga, Janler Méndez Castillo y Yandry Garciandía Herrera, entre otros, presentan parte de su obra en la capital.

