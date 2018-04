Acosta Danza invita a al espectáculo Encuentros

Este viernes, sábado y domingo, la Compañía Acosta Danza vuelve a la escena del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso con la temporada denominada Encuentros.

Esas presentaciones se integran a los festejos por el aniversario 120 de la migración japonesa a Cuba, y han sido concertadas con la colaboración de la Fundación Japón, la Embajada de esa nación en Cuba y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

La Compañía Acosta Danza estrenará dos creaciones del reconocido bailarín japonés Saburo Teshigawara la pieza Lost in dance, y además, Mil años después, creada para el joven y talentoso colectivo danzario cubano.

Se incluyen también en la temporada denominada Encuentros, las obras Paysage, Soudani y La Nuit; y las funciones en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso son viernes y sábado, 8:30 de la noche; y domingo, a las 5 de la tarde

