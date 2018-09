Acogerá Cuba Congreso sobre Cultura y Turismo

El próximo 21 de septiembre en el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, se realizará el I Congreso de Actual, Agrupación para la Cultura y el Turismo de América Latina.

En el evento que genera gran expectativa internacional se espera la participación de 250 expertos de 30 países, además, cuenta con la colaboración de las más destacadas personalidades de la cultura, el arte y el turismo de Latinoamérica.

El Hotel Nacional de Cuba ha recibido históricamente a las personalidades internacionales más ilustres de la cultura, la ciencia, la política y las artes por su lujo y distinción.

Debido a que los servicios de primera clase se mantienen intactos en un establecimiento que es Monumento Nacional, está declarado Memoria del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

