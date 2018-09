Aclaman en España película sobre bailarín cubano

Yuli, el reciente largometraje de la directora española Iciar Bollaín, inspirado en el bailarín cubano Carlos Acosta, recibe elogios de especialistas tras su estreno en la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La cinta compite por la Concha de Oro y, tras su primera presentación, el periodista Carlos Pumares, del periódico La Razón, asegura que, de lo visto hasta ahora, es lo mejor, sin ninguna duda.

Según el crítico Carlos Loureda, de la revista Fotogramas, Yuli contiene los ingredientes para triunfar: el lado social de la escritura de Paul Laverty, mezcla de emoción y alguna carcajada, números de danza y un ida y vuelta continuo entre el pasado y presente.

El filme cuenta con un elenco artístico encabezado por el propio Carlos Acosta, junto a Santiago Alfonso, Laura De la Uz, Yerlín Pérez, Kevin Martínez y el niño Edilson Manuel Olbera, entre otros actores.

