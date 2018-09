Abren Salón de Artesanía en Ciego de Ávila

Obras que revelan el talento de creadores avileños se exhiben desde la noche de este sábado en la galería del Centro Provincial de Arte, donde quedó inaugurado el Salón de Artesanía Eduardo Martínez.

Las piezas premiadas fueron las marqueterías en madera con los títulos Sigue mi ritmo, de Bárbara Martha Hernández; Paseo a Caballo, del autor Lorenzo Daniel de Paz y el tejido Crochet denominado Sobrecama, de Ángela Gómez Muñoz.

Otras obras de exquisita belleza recibieron menciones por parte del jurado, mientras varios organismos entregaron premios colaterales a trabajos textiles, de tallas en madera y misceláneas, realizados por artistas y aficionados.

Organizado por la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas en Ciego de Ávila, el Salón Eduardo Martínez incluyó también este año el área Motivos Infantiles, con productos de elevada concepción artística y estética.

