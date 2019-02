Abre sus puertas en Holguín el Festival Nacional Satiricón

La gala inaugural de la VI edición del Festival Nacional de Humor Satiricón 2019, tuvo la noche de este lunes en la sala principal del Teatro Eddy Suñol de Holguín.

En la velada, el público holguinero apreció fragmentos de los espectáculos que hasta el próximo domingo se desarrollarán en la denominada ciudad cubana de los parques; con la presentación de temáticas de la cotidianidad cubana.

Uno de los números más aplaudidos en la apertura del evento humorístico fue Cats, interpretado porLa oveja negra, acerca del cual su director Luis Alexis Pérez, dijo que la intención es llevar el humor a las más diversas audiencias.

El programa que acoge la ciudad de Holguín incluye conferencias, paneles teóricos y exposiciones, organizados en colaboración con el Centro Provincial de Artes Escénicas, la Dirección Provincial de Cultura y la Asociación Hermanos Saíz entre otros.

