Abel Prieto asume como Director del Programa Martiano

Abel Prieto Jiménez asumió oficialmente el cargo de Director de la Oficina del Programa Martiano, para dar continuidad al estudio de la obra y el pensamiento de José Martí y a la intensa labor desplegada durante dos décadas desde estos predios por el Doctor Armando Hart Dávalos.

De acuerdo con una información del Ministerio de Cultura, la ceremonia se efectuó en la sede del Centro de Estudios Martianos, donde Prieto Jiménez evocó la labor fundacional de Hart Dávalos.

Además, esbozó los retos de integración que tienen las instituciones martianas, para hacer llegar a los niños, adolescentes y jóvenes el pensamiento de José Martí, ante el desafío de las nuevas tecnologías.

Alpidio Alonso, ministro de Cultura, ratificó que la perseverante labor de quienes sostienen el Programa Martiano contará con todo el respaldo del sistema de instituciones culturales.

