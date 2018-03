A tono con tu música

La Habana, Cuba.- Regresa el Festival Havana World Music con el eslogan Con música todo se arregla, donde la diversidad y la buena energía serán la protagonista de esta gran cita, que se efectuará del 22 al 24 de marzo, en La Habana.

Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular, el evento contará con la participación de artistas extranjeros y cubanos, entre ellos, Interactivo y la popular agrupación Orishas.

Havana World Music sigue promoviendo el talento musical cubano a través de su convocatoria Primera Base, proyecto que tendrá como novedad este año la formación de los participantes de conjunto con profesionales británicos de la industria musical.

Como en la edición pasada, el Parque Metropolitano Almendares contará con programación alterna, y además, durante la semana del festival tendrán lugar actividades colaterales.

