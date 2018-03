A tono con tu música

Como un espacio donde se combinan varias expresiones culturales se caracteriza la Semana de la francofonía en Cuba, que comenzará del 18 al 26 de marzo en La Habana y en la ciudad de Santiago de Cuba.

Música, danza y cine, entre otras manifestaciones, serán algunas de las propuestas de la cita, que tiene como objetivo acercar a los pueblos mediante el conocimiento y afianzar la solidaridad.

Varias instituciones culturales de la Oficina del Historiador de La Habana serán sede de la Semana de la francofonía en Cuba, entre ellos el Centro Hispanoamericano de Cultura, la Casa Víctor Hugo, el Museo Napoleónico, la Casa de la Obra Pía y el Museo de la Orfebrería.

Con el interés de descubrir las riquezas artísticas de los países que conforman la región francófona, el evento trae agradables sorpresas y excelentes actividades.

