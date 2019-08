A quien honor merece

Por: Dachely Almeida

La Habana, Cuba. – Convocado por varias instituciones culturales del país para honrar el legado de uno de los músicos cubanos más creativos e influyentes, quedó inaugurado este viernes el I Festival Internacional de la Timba, dedicado a Juan Formell.

La sala que lleva su nombre en el centro cultural El Sauce, acogió la gala durante la cual los hijos del bajista y compositor, destacaron que fue justo la sensibilidad del maestro Juan, la clave para que trascendiera su obra.

A cargo de Iván Soca, una exposición fotográfica decoró el salón más vanvanero de El Sauce, y devolvió en instantánea a Formell, por siempre al ser humano, al artista y al eterno cronista de la música cubana.

El evento, que se extenderá hasta el 4 de agosto, comienza el día en que el creador del sello Van Van cumpliría 77 años, y para celebrar su aniversario tendrá lugar esta noche un concierto en el Salón Rosado de la Tropical.



