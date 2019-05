A bailar con las Charangas de Bejucal

Las tradicionales Charangas de Bejucal, una de las fiestas populares más antiguas de Cuba, actuarán hoy y mañana con motivo del aniversario 305 de la ciudad de San Felipe y Santiago del Bejucal.

Esas presentaciones, caracterizadas por los bandos Ceiba de Plata y Espina de Oro, así como por los colores azul y rojo, además del alacrán y el gallo, constituyen motivo de jolgorio y alegría entre la población que baila y se divierte.

Entre las múltiples actividades culturales que acompañarán las festividades figuran la Escuela Profesional de Arte Arístides Soto, la Casa del abuelo de Bejucal y la Noche de teatro de la agrupación Estro de Montecallado.

La jornada concluirá con un baile en la plaza Coronel Juan Delgado en que actuará el grupo profesional Sonora de Cuba, que interpretará danzones y otras melodías del gusto de la población de la ciudad de Bejucal.

