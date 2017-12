2017 un año de aprendizaje para Marino Luzardo

La Habana, Cuba. – Para el popular locutor y presentador de la radio y la televisión cubanas, Marino Luzardo, el 2017 ha sido un año muy bueno por el trabajo, pero también por el aprendizaje.

En exclusivas para Radio Reloj afirmó que cuando se comienza o se terminan proyectos se aprende, y este año hizo programas como En familia y de Tarde en Casa.

Al respecto, dijo que llegó a cansarse por hacer dos programas en vivo, a diario, con muchas similitudes, y tuvo miedo de repetirse, por lo que ponderó a Al mediodía, que tiene gran aceptación. Sin embargo ya está en nuevos proyectos como La Clave del éxito, que acaba de estrenarse en el canal Clave y espera se mantenga en el 2018.

Para el nuevo año Marino Luzardo reveló que quiere incursionar en la dirección, y para eso pretende hacer un curso de habilitación, a partir de ahí ya veremos los resultados, concluyó.

