Cuba y Vietnam escriben una hazaña ejemplar

La Habana, Cuba. – Cubanos y vietnamitas estamos identificados en la defensa de nuestros principios, bajo la filosofía marxista y el pensamiento de Ho Chi Minh y Fidel, afirmó en La Habana, Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

En el acto por el aniversario 45 de la visita de Fidel a Vietnam, presidido por el miembro del Buró Político, Esteban Lazo, López Acea agregó que ambos pueblos viven un proceso de renovación y relaciones excelentes, empeñados en consolidar y ampliar el sector económico.

Nos sentimos orgullosos y muy unidos frente a las dificultades actuales, pero sabemos, señaló, que nuestros vínculos son fuertes, ya que la semilla de nuestra hermandad frutifica en las jóvenes generaciones.

Mercedes López Acea recordó la estancia de Fidel en Vietnam, y afirmó que el líder de nuestra Revolución quedó conmovido ante la lucha cruenta y heroica de ese noble pueblo hermano.

Nuestra amistad significa un resplandeciente símbolo de nobleza y la más fuerte muestra de solidaridad entre dos pueblos heroicos, aseveró el embajador de la República Socialista de Vietnam, Nuyen Trung Thanh.

En el acto, celebrado en la capital cubana, por el aniversario 45 de la visita de Fidel al país asiático, señaló que nadia ha conquistado el corazón vietnamita como lo hizo el Comandante en Jefe Fidel Castro, ni tampoco hay pueblo que lo ame y admire tanto a él como el nuestro.

Damos hoy continuidad a nuestra ejemplar relación, puntualizó el embajador de la hermana nación, con un decisivo impulso en lo económico, social y político, basado siempre en nuestra hermosa tradición histórica.

Al solemne acto asistieron también Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido, dirigentes del Partido, Gobierno, y la UJC, entre otros organismos.

