Cuba: Premios del Barrio a colectivos capitalinos

El Instituto de Medicina Legal y el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo recibieron el Premio del Barrio, máxima distinción que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La integrante del secretariado nacional de los CDR, Julia Durruty Molina, entregó el reconocimiento al director de la emblemática institución de Salud, el doctor Sergio Rabell, quien agradeció el reconocimiento por la labor encomiable del colectivo que dirige.

En el tribunal del municipio de Arroyo Naranjo recibió su presidenta, Mayra Turiño, el Premio del Barrio, en presencia de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.

Los CDR, a las puertas de su Congreso, distinguen con el Premio del Barrio a instituciones, destacadas personalidades, colectivos y familias que con su ejemplo contribuyen a la unidad y formación de valores en la sociedad cubana.

