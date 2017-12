Cuba: nueva empresa en la zona especial de desarrollo Mariel

Artemisa, Cuba.- El Grupo Empresarial Artemisa cierra el actual año 2017 con la creación de una nueva entidad que operará en la Zona de Desarrollo Económico Mariel, según anunció su director general Rodolfo Betancourt Santos.



La Empresa de Áreas Públicas Mariel se incorpora a las 13 pertenecientes al mencionado grupo empresarial que fue creado a partir de la constitución de la provincia de Artemisa el 9 de enero de 2011.

A la limpieza y embellecimiento de la Zona Especial de Desarrollo Económico Mariel se dedicará, en lo fundamental, el mencionado establecimiento artemiseño, que iniciará sus funciones a partir del próximo año 2018.

Con 13 entidades y más de 18 Mil trabajadores subordinados al Grupo Empresarial Artemisa, se consolida el sistema de empresas estatales en la provincia, próxima a cumplir un nuevo aniversario. ?

