Cuba, multiproducto en salón turístico de París

Janet Ayala, directora de Comunicación del Ministerio de Turismo, declaró que Cuba se promociona como un multiproducto en el Salón Mundial de Turismo de París, inaugurado en Francia.

La ministra enfatizó que en la actual edición participa una amplia delegación de hoteleros y principales receptivos, que promueven el destino Cuba como un multiproducto en SÍ mismo, con amplias posibilidades de satisfacer los intereses de los visitantes.

Argumentó la especialista que en la isla se puede disfrutar de la playa y de un sol maravillosos, pero muy cerca de la instalación puede haber un valioso elemento patrimonial, un atractivo cultural o centro de salud de interés.

La representante aseveró que aunque el pasado año marcó récord en la emisión de turismo francés hacia Cuba, existen muchas potencialidades que se pueden explotar y que pueden superarse los 200 mil visitantes galos a Cuba.

La Feria Internacional de Turismo MAP tiene lugar en París hasta el domingo con la presencia del embajador de nuestro país en Francia y representantes del Ministerio de Turismo, agencias de viaje, cadenas hoteleras y empresas asociadas.

El mercado francés es de gran importancia para el turismo cubano, pues el pasado año registró un crecimiento del 12 por ciento en su emisión de viajeros, y se proyecta un mayor posicionamiento en la nación europea.

En ese sentido se trabaja para diversificar modalidades como el buceo, la náutica, la naturaleza, recorridos, circuitos, ciudades patrimoniales, eventos e incentivos, turismo cultural y de salud.

En la feria parisiense se convocará a participar en la Feria Internacional de Turismo de Cuba, del 2 al 6 de mayo en la cayería norte de Villa Clara, dedicada al producto de sol y playa, y con el Reino Unido como país invitado de honor.

