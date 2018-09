Cuba, invitada de honor en Feria del Libro en España

Cuba es el país invitado de honor de la próxima edición de LIBER, Feria Internacional del Libro organizada por Fira de Barcelona y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España, que se realizará del 3 al 5 de octubre en la capital catalana.

De acuerdo con los organizadores, la isla contará con un espacio expositivo central para mostrar su variada literatura, la evolución de su sistema editorial y los frutos del trabajo en la comercialización y promoción del libro y la lectura.

Su presencia como Invitado de Honor supone oportunidad para conocer la literatura y la actual producción editorial cubana, iniciar acuerdos comerciales o de colaboración y estrechar lazos culturales.

LIBER es el principal evento profesional de Europa dedicado al libro en español, con más de 350 editoriales, y que ahora participarán escritores, poetas, artistas y editores cubanos.

