Cuba en pos de aumentar medallero dorado en judo

Quito, Ecuador.- Cuba buscará hoy aumentar su medallero dorado en la segunda y última jornada del Open de Quito de judo, torneo masculino y femenino, que domina Brasil, con 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, mientras que los cubanos marchan al frente entre los hombres

Luego de conseguir los títulos en los 66 y 73 kilos, con Osniel Solís y Magdiel Estrada, los discípulos de Julio Alderete, Jorge Martínez, Iván Silva, Liester Cardona y Andy Granda, subirán a los tatamis en busca del podio

Martínez y Silva debutarán ante el uruguayo Rodrigo Gamou y el anfitrión Edison Mogollón, respectivamente, en las primeras rondas de preliminares de sus divisiones

El primer rival de Cardona será el vencedor de la pelea entre el anfitrión Junior Angulo y el canadiense Michael Guerrault, mientras que Granda topará con el ganador del combate entre el local Fredy Figueroa y el estadounidense Ajax Tadehara

