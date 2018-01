Cuarenta años de labor comunitaria en Cuba

La Habana, Cuba.- El Consejo Nacional de Casas de Cultura arriba el próximo 24 de enero a su aniversario 40, institución que ha desempeñado un importante papel en la atención a las necesidades culturales de la población.

Para festejar su aniversario la institución ha previsto un programa que incluye la realización de múltiples acciones de preparación metodológica: con talleres, seminarios; visitas a escuelas, casas de cultura y comunidades y entrega de becas, entre otras propuestas.

El director de Comunicación del Consejo Nacional de Casas de Cultura, Yasiel Gui, explicó que entre los eventos más importantes que se desarrollarán se encuentra el Festival Nacional de Teatro Olga Alonso.

Además, agregó que se destacará el Festival Nacional Cantándole al Sol, en La Habana, que se efectuará del 23 al 25 de marzo y la Jornada Nacional Cucalambeana, en Las Tunas, del 28 de junio al 2 de julio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.