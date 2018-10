Concurso de la Casa Museo Abel Santamaría

Integrada a la Jornada por el aniversario 65 de las acciones del 26 de julio, la Casa Museo Abel Santamaría Cuadrado, convoca a la XXII edición del Concurso Nacional Abel entre Nosotros.

Se podrá participar en los géneros literarios de poesía, narrativa, composición y reseña histórica vinculados con la efeméride, y se convoca, además, en la manifestación de artes plásticas, en la especialidad de pintura y dibujo.

Pueden participar los estudiantes de la enseñanza primaria, secundaria y de la enseñanza especial; y los trabajos deben contener, nombre y apellidos, edad, grado que cursa, nombre de la escuela, dirección y número de teléfono de la escuela y del concursante.

Se recuerda que el plazo de admisión vence el 12 del presente mes; los trabajos deben entregarse en la Casa Museo Abel Santamaría, en 25 e Infanta, Plaza de la Revolución

