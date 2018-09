Concluyó Congreso de Minería y Metalurgia

Varadero, Cuba. – Más de 400 delegados de 17 países intercambiaron experiencias durante tres días en el Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, MINEMETAL 2018, que concluyó en Varadero.

El director del grupo empresarial GEOMINSAL, Fabio Raimundo Paz, dijo que el evento, en su cuarta edición, fue escenario de ponencias de mayor calidad y acogió una expoferia cualitativamente superior.

El reto, señaló, será continuar promoviendo las investigaciones en minería, geología y otras ramas del sector, así como en próximas ediciones darle mayor relevancia a las inversiones que contribuyen al desarrollo de la industria nacional.

Como parte de la clausura del Congreso Internacional de Minería y Metalurgia se reconocieron varios trabajos científicos por sus impactos en el ámbito económico, medioambiental y científico-tecnológico.

