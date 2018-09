Concluyó Primer Vicepresidente cubano fructífera visita de trabajo a China (+Fotos)

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Salvador Valdés Mesa, concluyó este viernes una visita de trabajo a la República Popular China.

Valdés Mesa cumplió una agenda de trabajo en Beijing que incluyó encuentros con el vicepresidente Wang Qishan, y el miembro del Buró Político y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi.

Durante esos encuentros se pasó revista al estado actual y a la proyección de las relaciones bilaterales, al tiempo que se abordaron temas de la agenda internacional de interés común.

Los dirigentes de ambos países coincidieron en destacar que las relaciones políticas están al más alto nivel y se caracterizan por una comunicación fluida y el intercambio permanente. Cuba apoya de manera inequívoca el principio de “una sola China” y condena cualquier injerencia en sus asuntos internos; en tanto Beijing ha mantenido una posición invariable en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. contra Cuba.

La delegación cubana está integrada, además, por el viceministro primero de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González; el director de Asia y Oceanía de la Cancillería, Alberto Blanco Silva, y Miguel Angel Ramírez Ramos, embajador de Cuba en ese país.

TOMADO DE ACN

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.