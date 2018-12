Comienza votación del proyecto constitucional

Los miembros de la Asamblea Nacional realizan en este momento la votación del proyecto de Constitución, en la que participan el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, y el presidnte Miguel Díaz Canel.

En cumplimiento del Artículo 137 de la vigente Carta Magna, la votación se realiza de manera nominal, es decir proclamando, uno por uno a viva voz, su aceptación o no del texto presentado.

Una vez que la Constitución sea aprobada por los diputados se someterá a voto popular en febrero venidero, cuando la población tendrá que refrendar el nuevo texto constitucional, que se enriqueció en un masivo proceso de consulta.

Desde el martes último los diputados trabajaron sobre la nueva Carta Magna y en 3 grupos de trabajo estuvieron durante varias horas debatiendo el texto, antes de conocer una detallada explicación del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.