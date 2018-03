Taller en Cuba sobre expedición Del Amazonas al Caribe

La Habana, Cuba.- En el contexto de las celebraciones por el aniversario de la expedición En Canoa del Amazonas al Caribe, se celebró un taller de reflexión con la asistencia de participantes cubanos en ese viaje.

En un mundo tan globalizado queremos socializar cómo han quedado olvidadas o poco resaltadas técnicas tradicionales de construcción, dijo Liliana Núñez, presidenta de la Fundación Antonio Núñez Jiménez.

El taller sirvió como preparación para el Simposio Internacional En Canoa hacia una Cultura de la Naturaleza, convocado por esa fundación, del 25 al 28 de junio, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana.

La cita propició el intercambio fraterno entre los expedicionarios de esa gesta, materializada durante los años 87 y 88 del pasado siglo, organizada y dirigida por Antonio Núñez Jiménez.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.