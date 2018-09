Sismo perceptible en Cuba

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, informó que a las 7 y 55 de la mañana de hoy se produjo un sismo perceptible de magnitud de 3. 0.

La Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 19. 69 grados de Latitud Norte y los 75. 36 grados de Longitud Oeste, a 22. 7 al sursureste de Playa Cazonal, en Santiago de Cuba.

Dada la magnitud de ese movimiento telúrico y la distancia a la cual ocurrió se ha reportado como perceptible en el municipio de Santiago de Cuba, y en los municipios de Guantánamo y Caimanera, en la provincia más oriental.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni humanos tras el sismo perceptible de magnitud de 3. 0 este sábado.

