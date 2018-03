Sesionará en Cuba Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones

Matanzas, Cuba.- Expertos de todo el mundo debatirán sobre desarrollo digital y nuevas tecnologías en el VI Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el cual sesionará en Cuba del 11 al 15 de junio.

Un comunicado oficial del evento señala que la cita constituye el foro anual más importante para la discusión de políticas públicas sobre los avances en la informática y las comunicaciones en la región.

La sede del Congreso será el Hotel Meliá Marina Varadero, en Matanzas, y el país invitado de honor será Colombia, quien fuera anfitriona del Evento Latinoamericano de Telecomunicaciones en 2017.

De acuerdo con los organizadores, la agenda comprende temas como el desarrollo de la economía digital en América Latina y el Caribe, las políticas públicas para impulsar la innovación y nuevos mecanismos de inversión en infraestructuras de banda ancha.

