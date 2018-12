Sensibilizar sobre la mitigación del cambio climático

¿Cómo influye el cambio climático en el plan de desarrollo de cada territorio? ¿Llega a todos los públicos mensajes adecuados que sensibilicen y logren una cultura sobre la adaptación y mitigación al fenómeno?

Ello, señaló, es una de las tareas del plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático, así como aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población.

Odalis Goicochea recalcó que el cambio climático agrava los problemas ambientales de un territorio: afectaciones a la cobertura forestal, la diversidad biológica, e incide en la carencia y disponibilidad de agua.

