Rinden homenaje espeleólogos cubanos a reconocido naturalista

La Habana, Cuba.- Espeleólogos cubanos rendirán homenaje al naturalista Antonio Núñez Jiménez, en el aniversario 95 de su natalicio, en una expedición hasta la occidental Sierra del Rosario, su sitio sagrado para el desarrollo de la disciplina, anunciaron los organizadores.

Desde las inmediaciones del Cañón de Río Santa Cruz, comenzará el recorrido integrado por 60 colegas el próximo 17 de abril, el cual abarcará gran área de la Sierra del Rosario, primera Reserva de la Biosfera de la isla.

La iniciativa, que llegará hasta el Cañón del Río Taco-taco, consiste en una expedición multipropósito en el quehacer científico, y de multi-participación en su manera de concebirla, explicó la espeleóloga cubana Yamilé Luguera.

Gestada por la fundación que resguarda la obra científica del naturalista, el proyecto incluye en su programa el establecimiento de la ruta Senderos de la memoria.

