Resultados que elevan el prestigio de la ciencia cubana

La Habana, Cuba.- La Academia de Ciencias de Cuba aprobó 62 premios nacionales a los resultados de la investigación científica, correspondientes a 2017, en sesión plenaria presidida por la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez.

En el paraninfo de esa emblemática institución, la titular recalcó que ese centro debe acompañar en el seguimiento a la divulgación de los resultados de los premios.

Por su parte, el Presidente de la Academia, el doctor Luis Velázquez, dijo que esos reconocimientos estimulan a que la ciencia cubana se convierta cada vez más en uno de los motores impulsores del avance de todas las esferas de nuestra sociedad.

Significó que los premios representan la excelencia en materia de investigación en la ciencia, la tecnología e innovación, y se entregarán el mes próximo.

Durante la sesión plenaria, el General de Brigada Arnaldo Tamayo, Académico de Honor, donó a esa institución la primera medalla que otorgó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a Cuba en el pasado año por la contribución al desarrollo de la ciencia espacial.

Como parte del pleno de la Academia de Ciencia se eligieron a nuevos miembros titulares y jóvenes asociados, quienes integrarán el cuerpo académico en los próximos 6 años.

También se designaron a los académicos, miembros titulares por 12 años con aportes a la ciencia, ratificados ahora como miembros de mérito.

