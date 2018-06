Recuerdan a Rosa Elena Simeón en Bejucal

Por: Lázaro Silva Ochandía

Autoridades de Bejucal, en Mayabeque, encabezaron el acto público de recordación por el aniversario 75 del natalicio en ese municipio, de la reconocida científica Rosa Elena Simeón Negrín.

La celebración en el Museo Local tuvo una cancelación postal donde se utilizó la estampilla del 21 de abril del 2014, que recuerda las dos décadas de creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El sello diseñado por Ernesto Gamboa alude al avance tecnológico en educación ambiental, firmando los sobres directivos de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el Órgano de Gobierno en Bejucal y el Director Comercial de Correos de Cuba, Pedro Antonio Rodríguez Hernández,

Abanderada de la generalización de la Ciencia en la práctica cotidiana, la Doctora Rosa Elena Simeón junto a Fidel, trabajó para lograr el mayor desarrollo científico del país.

