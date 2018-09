Reconocen labor de Cuba en la preservación de la Capa de Ozono

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destacó la labor de Cuba en el cumplimiento del Protocolo de Montreal para hacer frente al deterioro de la Capa de Ozono.

Es de gran satisfacción ver el involucramiento del país en las medidas relacionadas con un compromiso internacional, aseveró la representante residente del organismo internacional en la isla, Soledad Bauza.

Bauza aprovechó la ocasión para compartir con los presentes el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzado este viernes en Nueva York en homenaje al Día Mundial de la Protección de Capa de Ozono.

Cuba se integró junto al resto de los 195 países en la acciones por eliminar las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, dijo el jefe de la Unidad Técnica de Ozono, Nelson Espinosa, al ofrecer una conferencia magistral en el contexto de la ceremonia.

